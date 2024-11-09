«Локомотив» выиграл все 11 матчей в сезоне РПЛ, в которых открывал счет

Московский «Локомотив» днём субботы открыл 15-й тур Российской премьер-лиги победой над воронежским «Факелом» - 2:1. В этом матче «железнодорожники» открыли счёт голом с пенальти от Алексея Батракова.

Как отмечает Opta Sports, «Локомотив» в рамках текущего сезона РПЛ победил во всех 11 матчах, в которых открывал счёт. А ещё «Локомотив» является единственной командой, которая не теряла очков в матчах, в которых лидировала.

Больше подробностей о победе «Локомотива» - в нашем ревью. После победы столичный клуб смог забраться на второе место с 34 баллами, отставание от первого места составляет два балла.