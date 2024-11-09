Пятибратов: «Досадное недоразумение в конце матча меня очень сильно расстроило»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Сегодня поражение. Но как вы оцените игру своей команды, довольны ли ей?

- Да нет, недоволен я тем, что мы проиграли, могли сыграть лучше.

- По содержанию и качеству игры как можете прокомментировать?

- Нормальный матч, но два пенальти с «Локомотивом», два простых пенальти, ничем не обоснованных, необъяснимых с моей стороны. Это индивидуальные ошибки, очень сложно претендовать на победу в Москве, когда ты сам себе на ровном месте создаешь моменты.

- Вторая замена была уже в перерыве, почему на нее решились, довольны ли были тем, как команда перестроилась после этих замен?

- Решились, потому что была ситуация на поле, которая была нам не на пользу. Замены? Каждый игрок - это отдельная история, поэтому не хочу сейчас выделять кого-то. Меня порадовало, что ребята в конце матча за счет внутренних ресурсов переломили ход. Мы заставили соперника во втором тайме обороняться на своей половине поля, мы этого хотели. Хорошо, забили мяч, мы здорово развернули игру, но вот это досадное недоразумение в конце матча меня очень сильно расстроило.