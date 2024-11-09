Галактионов: «Можно было больше забивать, не только момент с 11-метровым»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Было ощущение, что по ходу матча вы подсказывали своим футболистам реже, чем обычно. Означает ли это, что в основном были довольны тем, что на поле происходит?

- Все, что касается отрезка, где мы во втором тайме, такое впечатление, убаюкались по темпу игры и отдали инициативу, было два подхода таких, звоночка. Все остальное устраивало, в первом тайме очень хорошая игра была с точки зрения переходных моментов и единоборств, моментов, подходов, то есть можно было еще больше забивать, не только момент с 11-метровым, поэтому здесь вы правы, что всё устраивало. Сейчас команде сказал, что опять же есть с одной стороны неудовлетворение этим отрезком игры, когда отдали сопернику инициативу и шанс сравнять счет. В любом случае проявили такую настойчивость и напористость, свой момент в любом случае в атаке имели и в итоге его реализовали.

- На ваш взгляд, спокойствие, которое вылилось в нервную концовку, почему так случилось? Это психология в первую очередь?

- Я думаю, что ход игры так складывался, что все в принципе нормально, у нас были моменты, когда мы и мячом владели и в быстрые контратаки, думали, что докатим. Но футбол, игра диктует немного другие требования. Мы говорили об этом на установке, что Воронеж - очень боевая команда, которая трепет нервы очень многим соперникам. Не надо смотреть на то место, которое она занимает. Они боевитые и хорошо готовы физически, поэтому бьются все, бьются с первой и до последней секунды. Вот на это нацеливали команду, по большой степени справлялись. Но вот этот отрезок в игре, когда допустили оплошность и дали сопернику вернуться в игру.

- Батраков сегодня, как и в матче с «Динамо», поиграл на нескольких позициях, на позиции «десятки» и в опорную зону опустился. Вы все-таки в первую очередь видите его на позиции «десятки»?

- Он универсален. В зависимости от характера матча, по необходимости могут начинать Баринов и Карпукас, а он верхним игроком и хорошо использует свободное пространство, получает мячи между линиями. Это в принципе его основная позиция. Ест моменты, когда нам наоборот из глубины надо начинать атаки и подотпускать его немножко. Понятно, что он не обладает такими габаритами, но его голова позволяет хорошо распоряжаться мячом и начинать атаки для того, чтобы их дальше реализовывать.

- В самой концовке была обратная замена Сарвели. Почему решили поменять именно его и вместо него выпустили Тимофеева?

- Мы ему сказали, чтобы он ни в коем случае не расстраивался, нам нужна была тактическая замена, потому что нам нужен был опорный полузащитник, соперник выпустил высокорослого нападающего Маркова, они играли в два нападающих. Нам нужен был игрок оборонительного плана, который подборы берет. Мы объяснили ему это, Влад - парень понимающий, не думаю, что он расстроился. Так требовала ситуация.

- В начале я отмечал, что у вас было мало подсказок, но в тех редких случаях, когда они были, они адресовались паре центральных защитников. Что именно хотели по ходу игры подкорректировать?

- Чтобы они держали концентрацию постоянно и уровень единоборств, потому что мы видели, что соперник играет вертикально, идут длинные передачи, подборы, когда они борются, нельзя отдавать эти мячи, наоборот, играть плотно и на опережение, контролировать зону подбора.