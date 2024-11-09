В 15-м туре Премьер-лиги «Динамо» Махачкала принимает «Оренбург». Гости открыли счёт на 15-й минуте Максим Сидоров набросил в атаке «Оренбурга» с правого фланга на дальнюю штангу, которую замкнул Саид Сахархизан, а голкипер Давид Волк выбил мяч уже из-за ленточки. ВАР оценивал - пересёк мяч её или нет. Итог - гол засчитан, «Оренбург» ведёт 1:0 и в таблице поднимается на 15-е место, соперник идет рядом, набрав на очко больше. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
«Оренбург» достаточно быстро забил махачкалинскому «Динамо»
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