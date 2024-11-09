Батраков: «Постарался пробить, как на тренировках, и получилось»

Лучший футболист встречи «Локомотив» - «Факел» Алексей Батраков для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Все в Интернете восхищаются хладнокровием. Хоть какие-то нервы были во время исполнения пенальти? Первого и, самое главное, второго, решающего в добавленное время.

- Хочу поблагодарить команду за самоотдачу, до последних секунд бились. По поводу хладнокровия? Старался отпустить ситуацию. Если буду нервничать, больше шансов, что не получится. Постарался пробить, как на тренировках, и получилось.

- Первый удар, вообще не глядя на мяч. Что это было?

- Исполнение пенальти.

- В какой момент решил, что будешь исполнять именно так?

- Не знаю, в голове пришло исполнить так, попробовал и получилось.

- В целом какие ощущения от этой игры?

- Смешанные, потому что пропустили какой-то ненужный непонятный гол, который особо не вытекал, как мне казалось. Нужно забивать уже с игры, есть моменты, очень много моментов, особенно в первом тайме. К сожалению, реализация подвела, будем прибавлять в этом компоненте и работать на тренировках.

- Второй матч подряд на нескольких позициях успел поиграть, на позиции «десятки». Потом после выхода Сарвели - на одной линии с Бариновым. Где все-таки нравится играть больше, классическую «десятку», или в опорной зоне тоже в целом нормально?

- Там тоже нормально. Буду играть там, где скажет тренер, где поставит. Буду выкладываться на все 100%.