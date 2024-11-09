Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Батраков: «Постарался пробить, как на тренировках, и получилось»

09 Ноября 2024 • 16:46 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Факел

Лучший футболист встречи «Локомотив» - «Факел» Алексей Батраков для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Все в Интернете восхищаются хладнокровием. Хоть какие-то нервы были во время исполнения пенальти? Первого и, самое главное, второго, решающего в добавленное время.

- Хочу поблагодарить команду за самоотдачу, до последних секунд бились. По поводу хладнокровия? Старался отпустить ситуацию. Если буду нервничать, больше шансов, что не получится. Постарался пробить, как на тренировках, и получилось.

- Первый удар, вообще не глядя на мяч. Что это было?

- Исполнение пенальти.

- В какой момент решил, что будешь исполнять именно так?

- Не знаю, в голове пришло исполнить так, попробовал и получилось.

- В целом какие ощущения от этой игры?

- Смешанные, потому что пропустили какой-то ненужный непонятный гол, который особо не вытекал, как мне казалось. Нужно забивать уже с игры, есть моменты, очень много моментов, особенно в первом тайме. К сожалению, реализация подвела, будем прибавлять в этом компоненте и работать на тренировках.

- Второй матч подряд на нескольких позициях успел поиграть, на позиции «десятки». Потом после выхода Сарвели - на одной линии с Бариновым. Где все-таки нравится играть больше, классическую «десятку», или в опорной зоне тоже в целом нормально?

- Там тоже нормально. Буду играть там, где скажет тренер, где поставит. Буду выкладываться на все 100%.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алексей Батраков

Новости по матчу

Сегодня, 09 Ноября
17:19
«Локомотив» выиграл все 11 матчей в сезоне РПЛ, в которых открывал счет
17:18
Пятибратов: «Досадное недоразумение в конце матча меня очень сильно расстроило»
17:13
Галактионов: «Можно было больше забивать, не только момент с 11-метровым»
16:46
Батраков: «Постарался пробить, как на тренировках, и получилось»
16:39
Батраков сделал то, что ранее удавалось лишь трём игрокам «Локомотива» в 21 веке
16:32
Батраков едва не стал самым бьющим игроком «Локомотива» в матче РПЛ за 10 лет
16:27
В «Факеле» отказались говорить о судействе после поражения от «Локомотива»
16:24
«Локомотив» повторил собственный рекорд по очкам в РПЛ после 15 туров
16:20
Лишь два игрока забивали с пенальти в РПЛ в более молодом возрасте, чем Батраков
16:17
Из-за них «Локомотив» чуть не потерял очки: три худших игрока матча против «Факела» 1
16:11
Стала известна команда, которая сыграла меньше всех вничью в текущем сезоне РПЛ: это клуб из Москвы 1
16:09
Батраков достиг отметки в 10 забитых голов в РПЛ – ему потребовалось 19 матчей
16:06
Батраков ушёл в отрыв в гонке бомбардиров РПЛ
16:00
«Локомотив» был на грани, но два пенальти Батракова потушили «Факел» 2
16:00
Батраков оформил третий дубль в сезоне
15:51
«Факел» сравнял счёт в конце матча с «Локомотивом»
15:19
Стало известно, откуда на матче РПЛ на поле появился телефон
14:56
Батраков возглавил гонку бомбардиров РПЛ, обойдя Кордобу
14:37
Батраков заработал и реализовал пенальти, «Локомотив» повёл в матче с «Факелом»
14:11
На матче РПЛ на поле оказался мобильный телефон 3
13:30
«Локомотив» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
12:49
«Локомотив» объявил состав на матч с «Факелом»
02:02
Локомотив - Факел: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Ноября
21:17
Канчельскис ответил, на каком месте финиширует «Локомотив» в РПЛ 2
19:52
Логашов оценил перспективы «Локомотива» в РПЛ
19:34
Монтес: «У Батракова большое будущее»
17:44
Тикнизян: Играть с «Факелом» сложнее, чем против «Зенита» и «Спартака»
17:21
Ненахов оценил результаты «Локомотива» в первом круге РПЛ
16:48
Монтес ответил, кто из «Локомотива» смог бы заиграть в Ла Лиге
16:44
Бурлак предрекает «Локомотиву» непростой матч с «Факелом»
16:15
Наумов рассказал, от чего будет зависеть ход игры «Локомотива» и «Факела» 1
12:51
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Факел чемпионата России — 9 ноября 2024
07 Ноября
19:21
Сарвели оценил результаты «Локомотива» в РПЛ
15:51
Янбаев объяснил, почему Батраков не зазвездится в «Локомотиве»
15:09
Наумов оценил попадание Пиняева в топ-100 самых молодых игроков до 21 года
13:23
Тикнизян раскрыл свою мотивацию без еврокубков
12:41
Только один представитель России попал в список самых дорогих молодых игроков
12:35
Ставка и прогноз на точный счёт матча Локомотив — Факел РПЛ — 9 ноября 2024
00:03
Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив – Факел чемпионата России – 9 ноября 2024
06 Ноября
18:36
Тикнизян: «Ни разу в жизни не употреблял алкоголь» 1
16:16
Сенников назвал ценник 19-летнего Батракова 1
12:31
«Локомотив» достиг важной договорённости с Батраковым
05 Ноября
23:41
Тимофеев оценил результаты «Локомотива»
04 Ноября
15:36
Тикнизян хочет остаться в «Локомотиве»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Роналду может стать предателем, в «Барселону» вернётся легенда, а в «Реале» намечается тренерская катастрофа – в главных слухах недели Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч» Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» Станкович указал на дверь Зиньковскому: какие варианты есть у Антона Газзаев назвал человека, которого тоже нужно дисквалифицировать после дерби ЦСКА – «Спартак» Игнатов принял решение по «Спартаку» Назван самый дорогой молодой футболист в мире: Эндрик – только шестой
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» «Манчестер Юнайтед» был в шоке от решения Гвардиолы по «Манчестер Сити»
Спортивные новости
Крикунов – о Ничушкине: «У него есть спасательный круг, все они возвращаются» «Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» в гостях справиться с «Вашингтоном» Соболенко уступила Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA «Динамо» проиграло «Ладе» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Факел Факел
2
1
1.41 4.30 7.80
Видео
59 мин
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Оренбург Оренбург
0
1
2.35 3.15 3.05
Видео
09.11.24 в 19:00
Ростов Ростов
Химки Химки
1.68 3.90 4.60
Видео
09.11.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.33 5.20 8.00
Видео
10.11.24 в 13:00
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.05 3.45 2.21
Видео
10.11.24 в 15:15
Спартак Москва Спартак Москва
Акрон Акрон
1.34 5.20 7.80
Видео
10.11.24 в 17:30
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
6.00 4.20 1.51
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Ноября
17:37 · Россия. Премьер-лига
Батраков оценил результаты «Локомотива» в РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
Батраков отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «Сейчас Батраков – лучший игрок РПЛ, но не надо перехваливать»
17:19 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» выиграл все 11 матчей в сезоне РПЛ, в которых открывал счет
17:18 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Досадное недоразумение в конце матча меня очень сильно расстроило»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Можно было больше забивать, не только момент с 11-метровым»
16:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» с «Арсеналом» сыграли без голевых атак
16:52 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» достаточно быстро забил махачкалинскому «Динамо»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Батраков: «Постарался пробить, как на тренировках, и получилось»
16:39 · Россия. Премьер-лига
Батраков сделал то, что ранее удавалось лишь трём игрокам «Локомотива» в 21 веке
16:34 · Россия. Премьер-лига
Слишкович: «Красоты футбола не будет, здесь больше подбор, битва, бегание и просто желание команды выиграть»
16:32 · Россия. Премьер-лига
Батраков едва не стал самым бьющим игроком «Локомотива» в матче РПЛ за 10 лет
16:27 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» отказались говорить о судействе после поражения от «Локомотива»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Оренбург» преобразился, провёл ряд неплохих матчей»
16:24 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» повторил собственный рекорд по очкам в РПЛ после 15 туров
16:20 · Россия. Премьер-лига
Лишь два игрока забивали с пенальти в РПЛ в более молодом возрасте, чем Батраков
16:11 · Россия. Премьер-лига
Стала известна команда, которая сыграла меньше всех вничью в текущем сезоне РПЛ: это клуб из Москвы 1
16:09 · Россия. Премьер-лига
Батраков достиг отметки в 10 забитых голов в РПЛ – ему потребовалось 19 матчей
16:07 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном уходе Монтеса из «Локомотива»
16:06 · Россия. Премьер-лига
Батраков ушёл в отрыв в гонке бомбардиров РПЛ
16:00 · Россия. Премьер-лига
Батраков оформил третий дубль в сезоне
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Махачкала - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
15:57 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, сколько голов ожидает от Тюкавина
15:51 · Россия. Премьер-лига
«Факел» сравнял счёт в конце матча с «Локомотивом»
15:46 · Россия. Премьер-лига
Вяльбе упомянула Месси, реагируя на сравнения Путина с Роналду
Все новости