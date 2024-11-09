Батраков сделал то, что ранее удавалось лишь трём игрокам «Локомотива» в 21 веке

В субботу 15-й тур Российской премьер-лиги открылся поединком между столичным «Локомотивом» и воронежским «Факелом». Алексей Батраков забил два гола в составе «Локо», оба – с пенальти. Голы позволили хозяевам обыграть воронежцев – 2:1.

Любопытным фактом, в связи с этим делится Opta Sports. Так, лишь три игрока до Батракова забивали в матче РПЛ с пенальти два раза с пенальти. Ранее это делали лишь Динияр Билялетдинов в 2005 году, Денис Глушаков в 2011 году и Алексей Миранчук в 2020 году.

Больше подробностей об очередной виктории «Локо» - в нашем послематчевом ревью. Москвичи временно на втором месте таблицы с 34 баллами.