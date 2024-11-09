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Слишкович: «Красоты футбола не будет, здесь больше подбор, битва, бегание и просто желание команды выиграть»

09 Ноября 2024 • 16:34 Комментировать
Динамо Махачкала
0:1
Оренбург
1 2.40 X 3.30 2 3.15
2-й тайм

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо» Махачкала.

- Замена Сысуева на Москвичёва с чем связана?

- Она не связана с играми Москвичёва. Если бы я так смотрел на это, то я или любой другой тренер делал замену после «Рубина». Но ошибки бывают, к сожалению, у каждого человека. Любой фанат и болельщик видит только ошибку вратаря и не видит ничего другого. Думаю, пришло время Богдану чуть-чуть отдохнуть, потому что он молодой вратарь, а нам особенно в таком моменте нужен опыт Сысуева. У него больше опыта, чем у Богдана. Мы знаем его качества, он очень важный игрок для нас. Я знаю, что он поможет команде.

- Вы сказали, что перед игрой тактически подробно разобрали «Динамо», но все-таки стоит ждать изменений в вашей игре? Насколько она сегодня изменится?

- Я больше говорил про то, что «Динамо» Махачкала - единственная, которая играет в такой футбол, базированный на движении, агрессии, подборе, дуэли. Кроме Махачкалы, никто в данный момент так не играет, может быть, «Факел». Так что здесь в этом сезоне не знаю, увидел ли кто-то на этом стадионе красоту. Здесь красоты футбола нет, здесь больше подбор, битва, бегание и просто желание команды выиграть. Думаю, сегодня кто физически больше пробегает, кто готов пойти в каждую дуэль на 100%, он выиграет этот матч.

- Как раз в Махачкале этот матч называют битвой за шесть очков. Вы и ваша команда так же настроены на игру?

- Нет. Это три очка. Нам каждая игра очень важна. И сегодня, и в следующей игре нам нужны очки и нужно изменить этот момент, который очень долго стоит у нас, негативный момент. Мы попробуем сегодня это сделать, но потом увидим после игры.

- В вашем составе среди игроков и тренеров есть те, кто знаком с Махачкалой и футболом. Были ли с ними какие-то консультации?

- Нет, разговаривали штабом между собой про любого соперника, любая информация очень важна. Мы знаем всё про них, они знают всё про нас, очень тяжело говорить про какие-то секреты в футболе, потому что всё видно, люди анализируют соперника. Мы анализировали соперника, а он - нас, так что секретов не будет много.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Владимир Слишкович

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ДИНАМО МАХАЧКАЛА ОРЕНБУРГ
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