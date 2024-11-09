Батраков едва не стал самым бьющим игроком «Локомотива» в матче РПЛ за 10 лет

Алексей Батраков из московского «Локомотива» в субботнем матче РПЛ против «Факела» смог пробить по воротам «огнеопасных» аж восемь раз. В связи с этим любопытным фактом делится Opta Sports.

Так, только один игрок «Локо» за последние 10 лет бил по воротам соперников чаще в одном матче, чем Батраков. Это форвард Фёдор Смолов – в 2021 году он девять раз пробил по воротам казанского «Рубина» в матче Российской премьер-лиги.

К слову, теперь у Батракова в активе 10 забитых голов. Он пока что – лучший бомбардир первенства.

Больше подробностей о прошедшем матче – в нашем послематчевом ревью.