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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин рассказал, как изменилась ситуация с центральными защитниками в «Локомотиве» эксклюзив

10 Ноября 2024 • 14:35 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Факел
Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что в сезоне-2024/25 «железнодорожники» прибавили при игре в обороне.

«Сейчас более-менее защитники играют уверенно и не дают нападающим развернуться. В обороне «Локомотив» начал играть плотно, все верховые мячи выигрывают. Поэтому сейчас центр обороны у команды выглядит неплохо», - сказал Булыкин.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал 34 очка после 15 туров в чемпионате России. «Железнодорожники» располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ, команда забила 30 мячей и пропустила 18 голов.

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