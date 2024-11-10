Булыкин рассказал, как изменилась ситуация с центральными защитниками в «Локомотиве»

«Сейчас более-менее защитники играют уверенно и не дают нападающим развернуться. В обороне «Локомотив» начал играть плотно, все верховые мячи выигрывают. Поэтому сейчас центр обороны у команды выглядит неплохо», - сказал Булыкин.
«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал 34 очка после 15 туров в чемпионате России. «Железнодорожники» располагаются на втором месте в турнирной таблице РПЛ, команда забила 30 мячей и пропустила 18 голов.
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