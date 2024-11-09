В «Факеле» отказались говорить о судействе после поражения от «Локомотива»

Сегодня, 9 ноября, воронежский «Факел» проиграл на выезде московскому «Локомотиву». Встреча 15-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:2.

Стоит сказать, что оба гола «железнодорожники» забили с одиннадцатиметровой отметки.

— Как мне судейство? Без комментариев! — заявил «Спорт-Экспрессу» генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе после финального свистка.

На данный момент команда Дмитрия Пятибратова располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 12 очков.

В следующем туре РПЛ «Факел» примет дома московское «Динамо».