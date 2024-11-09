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Биджиев: «Оренбург» преобразился, провёл ряд неплохих матчей»

09 Ноября 2024 • 16:25 Комментировать
Динамо Махачкала
0:0
Оренбург
1 2.40 X 3.30 2 3.15
1-й тайм

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Очень важный матч для обеих команд. В каком настроении команда подошла к игре?

- Безусловно, матч очень важный, мы готовились к нему очень серьезно. Настроение оптимальное, боевое.

- Эту игру еще называют главной в борьбе за выживание. Вы с таким утверждением согласны?

- Мы исходим из того, что для нас каждый матч важный, без разницы с кем мы играем. Готовимся так же, как и ко всем другим матчам.

- «Динамо» играет сегодня с соперником, который находится ниже в турнирной таблице. Команда готова играть сегодня дома с позиции силы?

- Мы всегда стараемся действовать в одном и то же ключе, как мы обычно играем во всех остальных матчах. Про соперника нужно отметить, что произошла смена главного тренера. Команда преобразилась, провела ряд неплохих матчей, поэтому ожидаем, что матч будет довольно непростым и сложным.

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ДИНАМО МАХАЧКАЛА ОРЕНБУРГ
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