Биджиев: «Оренбург» преобразился, провёл ряд неплохих матчей»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Очень важный матч для обеих команд. В каком настроении команда подошла к игре?

- Безусловно, матч очень важный, мы готовились к нему очень серьезно. Настроение оптимальное, боевое.

- Эту игру еще называют главной в борьбе за выживание. Вы с таким утверждением согласны?

- Мы исходим из того, что для нас каждый матч важный, без разницы с кем мы играем. Готовимся так же, как и ко всем другим матчам.

- «Динамо» играет сегодня с соперником, который находится ниже в турнирной таблице. Команда готова играть сегодня дома с позиции силы?

- Мы всегда стараемся действовать в одном и то же ключе, как мы обычно играем во всех остальных матчах. Про соперника нужно отметить, что произошла смена главного тренера. Команда преобразилась, провела ряд неплохих матчей, поэтому ожидаем, что матч будет довольно непростым и сложным.