«Локомотив» повторил собственный рекорд по очкам в РПЛ после 15 туров

Московский «Локомотив» в субботу в стартовом матче 15 тура Российской премьер-лиги порадовал своих болельщиков победой над воронежским «Факелом» - 2:1. Любопытным фактом, в связи с этим событием делится Opta Sports.

Так, игроки «Локо» набрали 34 очка по итогу первых 15 матчей сезона РПЛ. Это повторение рекорда «Локомотива» после первых 15 туров сезона (также 34 было в сезоне-2002).

Напомним, что победа позволила «Локомотиву» пусть и временно, но приблизиться к «Краснодару» на расстояние двух очков. А также занять второе место турнирной таблицы до матча «Зенита».

В последний раз «Локо» становился чемпионом России в 2018 году.

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