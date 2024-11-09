Лишь два игрока забивали с пенальти в РПЛ в более молодом возрасте, чем Батраков

Только два игрока забивали в Российской премьер-лиге с пенальти в 21 веке в более молодом возрасте, чем полузащитник Алексей Батраков из «Локомотива».

Как сообщает Opta Sports, Батраков в субботу днём поразил ворота «Факела» с 11-метрового удара в возрасте 19 лет и 153 дней. Только лишь Павел Мамаев (18 лет и 69 дней) за «Торпедо» в 2006 году и Жо (19 лет и шесть дней) за ЦСКА также в 2006 году забивали с пенальти в более молодом возрасте.

Больше подробностей о победном матче «Локомотива» над воронежским «Факелом» - в нашем послематчевом ревью. «Локо» временно поднялся на второе место, обогнав «Зенит».