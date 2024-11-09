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Из-за них «Локомотив» чуть не потерял очки: три худших игрока матча против «Факела»

09 Ноября 2024 • 16:17 Комментировать (1)
Локомотив Москва
2:1
Факел
окончен

Ставим оценки футболистам Михаила Галактионова

Два гола – оба с пенальти, оба 11-метровых назначены после долгих просмотров. Конечно, такую победу никак нельзя назвать уверенной. «Локомотив» впечатлил только в стартовые 30 минут, а затем мучился с «Факелом» и мог, даже должен был потерять очки.

Давайте разбираться, из-за кого же «Локомотив» так сыграл против не самого сильного соперника. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Михаила Галактионова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Протокол игры  
Локомотив Москва2:1Факел
(1:0) Батраков Алексей29'  
  84'Марков Евгений (1:1)
(2:1) Батраков Алексей90'  
Лантратов ИльяНенахов МаксимНьямси ЖерзиноМонтес СесарСамошников Илья  73'Карпукас Артём 59' (Пиняев Сергей ( 59') Баринов Дмитрий  80'Севикян Эдгар 59' (Сарвели Владислав ( 59'Тимофеев Артём 90') Батраков Алексей  75'Тикнизян Наир 71' (Раков Вадим ( 71') Сулейманов Тимур 71' (Воробьёв Дмитрий Дмитриевич ( 71')
Запасные: Погостнов ЕгорСалтыков НикитаСильянов АлександрМорозов ЕвгенийМитрюшкин АнтонВеселов Даниил
Гудиев ВиталийДзиов МаксСенхаджи РаянКалинин Игорь  24'Брахими Мохамед 46' (Моцпан Никита ( 46') Квеквескири Ираклий 76' (Ивлев Андрей ( 76') Селе Табо 46' (Гиоргобиани Николай ( 46') Мертенс Дилан 60' (Марков Евгений ( 60') Альшин ИльнурЩетинин Михаил 46' (Якимов Вячеслав ( 46') Каштанов Алексей
Запасные: Юрганов ИгорьБагамаев АбдулаБрызгалов СергейБеленов АлександрБожин СергейБагателия ЛукаМастерной Владислав
09 ноября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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НАИР ТИКНИЗЯН – 4,5. Удивил Галактионов атакующей группой. Усадив на лавку Пиняева и Воробьёва. Не все замены сыграли, например, Наир Тикнизян явно загубил резвый старт. Сразу два момента для него создали партнёры, но из убойных позиций он отличиться не сумел.

Частенько жадничал при этом Тикнизян, отдав всего 15 (!) точных передач за 71 минуту игры. При этом, обостряющих передач не делал, только губил созданные моменты.

ИЛЬЯ САМОШНИКОВ – 4,5. Очень много разговаривал с арбитром Илья Самошников, очень много привлекал внимания, но на деле ничего толкового не получалось. Хвалённые его ауты не летели, только время на подготовку занимали. А постоянными фолами мог он и на красную карточку наиграть.

Арбитр ограничился только «горчичником», а футболисты «Факела» именно с фланга Самошникова прорвали оборону «Локо» в голевой атаке.

АРТЁМ КАРПУКАС – 4,0. В центре поля «Факел» смог поглотить «Локомотив», большая «заслуга» в этом принадлежит Карпукасу, провалившемуся в борьбе. Если Баринов иногда ценой излишней грубости справлялся, то Артёма перекрывали грамотно и точно.

Карпукас проиграл шесть единоборств из семи, совершил девять потерь. Ни одного отбора или перехвата в активе. Потом Артём ещё микроповреждение получил, совсем пропал и был заменён.

Худший игрок матча у хозяев
Артём Карпукас Илья Самошников Наир Тикнизян Другой, напишу в комментариях
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Комментарии (1) Все комментарии
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Дарт Уилфред
09 Ноября 2024 в 16:23
По Самошникову не согласен. Один из его аутов и привел к первому пенальти в ворота Факела. Вместо него стоит Тимура Сулейманова поставить. 3 раза за игру по мячу не попасть в ударной позиции это очень плохо.
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