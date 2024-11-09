Из-за них «Локомотив» чуть не потерял очки: три худших игрока матча против «Факела»

Ставим оценки футболистам Михаила Галактионова

Два гола – оба с пенальти, оба 11-метровых назначены после долгих просмотров. Конечно, такую победу никак нельзя назвать уверенной. «Локомотив» впечатлил только в стартовые 30 минут, а затем мучился с «Факелом» и мог, даже должен был потерять очки.

Давайте разбираться, из-за кого же «Локомотив» так сыграл против не самого сильного соперника. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Михаила Галактионова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

НАИР ТИКНИЗЯН – 4,5. Удивил Галактионов атакующей группой. Усадив на лавку Пиняева и Воробьёва. Не все замены сыграли, например, Наир Тикнизян явно загубил резвый старт. Сразу два момента для него создали партнёры, но из убойных позиций он отличиться не сумел.

Частенько жадничал при этом Тикнизян, отдав всего 15 (!) точных передач за 71 минуту игры. При этом, обостряющих передач не делал, только губил созданные моменты.

ИЛЬЯ САМОШНИКОВ – 4,5. Очень много разговаривал с арбитром Илья Самошников, очень много привлекал внимания, но на деле ничего толкового не получалось. Хвалённые его ауты не летели, только время на подготовку занимали. А постоянными фолами мог он и на красную карточку наиграть.

Арбитр ограничился только «горчичником», а футболисты «Факела» именно с фланга Самошникова прорвали оборону «Локо» в голевой атаке.

АРТЁМ КАРПУКАС – 4,0. В центре поля «Факел» смог поглотить «Локомотив», большая «заслуга» в этом принадлежит Карпукасу, провалившемуся в борьбе. Если Баринов иногда ценой излишней грубости справлялся, то Артёма перекрывали грамотно и точно.

Карпукас проиграл шесть единоборств из семи, совершил девять потерь. Ни одного отбора или перехвата в активе. Потом Артём ещё микроповреждение получил, совсем пропал и был заменён.