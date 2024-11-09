Литвинов и Роша дисквалифицированы: последствия драки в «дерби всея Руси»

2 ноября «Спартак» одолел на выезде ЦСКА (2:0) в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Во втором тайме команды устроили массовую драку, в ходе которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены, а на заседании КДК РФС оба футболиста были дисквалифицированы на несколько матчей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, справедливо ли игроки получили своё наказание.

Что произошло

В начале второго тайма защитник ЦСКА Виллиан Роша сзади ударил по ногам Манфреда Угальде, Наиль Умяров сразу же решил вступиться за своего партнёра и «боднул» бразильца, но тот не стал молчать. Тут же к Роше подлетел Срджан Бабич, а уже после началась настоящая драка со многими участниками. В ходе массовой потасовки Роша ударил по голове Литвинова, а также разбил губу Бабичу. За это бразильский защитник был удален с поля, однако после просмотра видеоповтора красную карточку получил и Литвинов. Игрок «Спартака» был удалён за то, что пытался разнять драку, но официальная причина удаления звучит как «агрессивное поведение». Более абсурдным стало то, что после заседания КДК РФС Литвинов получил двухматчевую дисквалификацию, никого при этом не ударив, а Роша дисквалифицирован на три игры после двух точных ударов в голову спартаковцам.

Виллиан Роша

Многие не знают, но в момент ухода с поля Роша в агрессивной манере схватил за руку резервного арбитра, после чего пнул бутылку с водой. Данный момент был зафиксирован в протоколе, по крайней мере об этом сообщали СМИ. Что это значит? А то, что, помимо участия в драке, Роша должен был получить дисквалификацию до четырёх матчей за агрессивное поведение в отношении судьи, а если бы эпизод рассматривался как оказание физического воздействия на арбитра, то Роша пропустил бы минимум полгода.

Как уже известно, в совокупности Роша за воздействие на официальных лиц матча и за драку был дисквалифицирован всего на три игры РПЛ. К слову, за похожую потасовку в 2022 году футболисты «Спартака» и «Зенита» получили по шесть матчей, а в том же году экс-форвард «красно-белых» Александра Соболев был дисквалифицирован на три игры из-за одного жеста в дерби (!).

Стоит сказать, что у Роши есть ещё право на подачу апелляции, но если она будет принята, то это вдвойне станет шоком для всей футбольной общественности.

Руслан Литвинов

За что же два матча дисквалификации получил Литвинов? Глава КДК РФС Артур Григорьянц постарался ответить на данный вопрос.

«Действия Литвинова тоже квалифицировали как удар. Поэтому он тоже получил 2 матча. Их действия мы посчитали равносильными», — сказал Григорьянц.

Получается, два удара в голову равняются попытке оттолкнуть соперника от своих партнёров? Выходит, если бы Литвинов решил ответить и тоже ударил бы Рошу, то наказание было бы точно таким же? Узнав об итогах заседания, Литвинов, наверное, немного расстроился, что не принял активного участия в битве.

Но что в этой ситуации более абсурдное? То, что в расчёте на смягчение наказания на заседании Литвинов принёс извинения Роше, но в ответ от бразильца ничего подобного не услышал. По мнению игрока ЦСКА, он ни в чём не виноват перед Литвиновым. А ещё стоит отметить, что «Спартак» не имеет права подать на апелляцию, так как двухматчевая дисквалификация по регламенту не может быть сокращена.

К сожалению, далеко не в первый раз КДК РФС удивляет нас своими решениями, но, кажется, в этот раз они превзошли сами себя.

Реакция общественности

Если мнения экспертов по Роше схожи, несмотря на небольшой срок дисквалификации, то по Литвинову позиции разошлись. Конечно, большинство считает наказание спартаковца абсурдным, но находятся и те, кто поддерживает данное решение.

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После оглашения результатов заседания пресс-служба «Спартака» сразу же отреагировала, назвав действия КДК нелогичными и несправедливыми. По мнению «красно-белых», к работе КДК есть масса вопросов. И разве представители «Спартака» в чём-то неправы?

Роша и Литвинов получили дисквалификации – названы сроки

Дмитрий Миляев