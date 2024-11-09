Стала известна команда, которая сыграла меньше всех вничью в текущем сезоне РПЛ: это клуб из Москвы

В субботу «Локомотив» порадовал своих болельщиков победой над «Факелом» со счётом 2:1. Оба гола на свой счёт записал Алексей Батраков, который дважды реализовывал пенальти.

Стоит отметить, что «Локомотив» является командой с самым низким количеством ничьих в этом сезоне Премьер-лиги. «Железнодорожники» разошлись миром лишь один раз – с «Зенитом» (1:1). В остальных играх команда Михаила Галактионова одержала одиннадцать побед при трёх поражениях.

Две ничьи в этом чемпионате России нет ни у одной команды. Трижды вничью играли «Краснодар», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Рубин», «Пари НН» и «Крылья Советов».