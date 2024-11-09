Батраков достиг отметки в 10 забитых голов в РПЛ – ему потребовалось 19 матчей

В субботу в стартовом матче 15 тура РПЛ московский «Локомотив» дома обыграл «Факел» со счётом 2:1. Оба гола «Локо» оформил молодой талант клуба Алексей Батраков.

Любопытно, что сегодня он забил девятый и десятый голы для себя в РПЛ. На это ему потребовалось всего 19 матчей элитного дивизиона страны.

Как отмечает Opta Sports, Батраков стал четвертым по молодости игроком в РПЛ в текущем веке, достигшим этой отметки. Будучи моложе него 10 голов в РПЛ оформляли Алан Дзагоев, Арсен Захарян и бывший легионер ЦСКА Жо.

Больше подробностей о виктории «Локо» над воронежским клубом – в нашем ревью.