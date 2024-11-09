Агент высказался о возможном уходе Монтеса из «Локомотива»

Гелу Родригес, агент защитник «Локомотива» Сесара Монтеса, ответил на вопрос об интересе к его подопечному со стороны топ-клубов.

— Сесар очень счастлив в России. Он думает только о «Локомотиве», о хорошей игре за свой клуб, и проводит отличные матчи, — приводит слова агента «РБ Спорт».

27-летний мексиканец выступает за «Локомотив» с сентября текущего года. В футболке «красно-зеленых» защитник принял участие в девяти встречах, в которых не отметился голевыми действиями.

Контракт Монтеса с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.