Батраков ушёл в отрыв в гонке бомбардиров РПЛ

В субботу «Локомотив» обыграл на своём поле «Факел» в пятнадцатом туре Премьер-лиги со счётом 2:1. Автором дубля стал полузащитник московской команды Алексей Батраков. Оба гола 19-летний футболист провёл с пенальти.

Теперь на счету Батракова 10 голов в текущем чемпионате России. Молодой футболист «Локомотива» ушёл в отрыв в гонке бомбардиров – второй Джон Кордоба из «Краснодара» имеет 8 забитых голов.

В тройку лучших бомбардиров текущего сезона Премьер-лиги входит представитель «Зенита» Максим Глушенков. Футболист питерской команды забил 7 раз.

Добавим, что лидером РПЛ на текущий момент является «Краснодар».