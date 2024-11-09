«Локомотив» был на грани, но два пенальти Батракова потушили «Факел»

«Локомотив» и «Факел» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 15-го тура состоялся 9 ноября на стадионе «РЖД Арена».

Открывали последний тур первого круга представители разных полюсов таблицы. Московский «Локомотив» всех удивляет и борется за чемпионство, «Факел» своих болельщиков расстраивает, но ожидаемо сражается за право остаться в РПЛ. С этим правом бойкая «железнодорожная» атака считаться не хотела. Севикян, Сулейманов, Тикнизяе, Батраков и Самошников в первых минут взялись за дело.

Галактионов перекроил атаку, но это никоим образом не сказалось на игре. Моментально прострел Тикнизяна завершал Севикян, пробивший с линии вратарской площади. Гудиев сложился и выручил «Факел». Следом Батраков прибежал слева, убрал мяч под себя и пальнул в дальний угол – опять спас голкипер. Завершением стартового натиска стало попадание в крестовину. Это Тикнизян с левого края штрафной площади приложился, отправив мяч выше ворот после касания каркаса.

И вот только стало спадать давление «Локомотива», только «Факел» приноровился к этим постоянным набегам москвичей, как хозяева забили. Причём и гол получился такой, отложенный. Батраков в противоборстве с Браими упал в штрафной площади, однако арбитр показал пониматься. Игра продолжилась ещё минуту, только после этого позвали главного арбитра к монитору.

Цыганок пришёл на повтор, заметил фол на Батракове и пенальти назначил. Сам же пострадавший подошёл к «точке», разбросав голкипера и мяч по разным углам – 1:0. И этот гол только продолжил вектор ослабления давления. «Локомотив» постепенно стал расслабляться, опасные атаки хозяев пропали. Потихоньку уже и «Факел» начал чувствовать, что шансы на ничью есть.

Замены лучше освежили игру воронежцев, они и взяли своё в этом сумбуре. С правого фланга пришла атака, Моцпан в касание пробил, попал в пятку своему же защитника и отскок полетел на 11-метровую отметку. Набежавший Марков пробил точно – 1:1. Но не случилось победы «Факела», хотя была она так близка. Батраков из штрафной площади пробил не очень опасно, Калинин летел головой, однако задел мяч рукой.

Снова долгая пауза, просмотр повторов и пенальти. Второй раз для «Локомотива» и Батракова в этом матче: Алексей реализовал и второй удар с 11 метров – 2:1. Поздняя, но не запоздалая победа «Локомотива»!