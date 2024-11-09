Батраков оформил третий дубль в сезоне

Российский полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил два мяча в минувшей игре РПЛ с «Факелом».

Встреча 15-го тура чемпионата России завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:1. Автором двух забитых мячей в составе «железнодорожников» стал 19-летний Батраков, который реализовал два пенальти.

Стоит сказать, что для Батракова это уже третий дубль в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. Ранее хавбек дважды поражал ворота «Оренбурга» (4:2) и «Пари НН» (3:1).

Всего на счету Батракова 14 выходов на поле в этом сезоне РПЛ, десять забитых мячей и шесть результативных передач.