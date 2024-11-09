Агент ответил, сколько голов ожидает от Тюкавина

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, ответил на вопрос, какое количество голов футболиста в нынешнем сезоне он будет считать положительным результатом.

«Я не люблю загонять кого-то в рамки. Можно не забить, но отдать три голевых передачи. Но я думаю, что если до лета доиграет [в «Динамо»], свои 15 должен забить. Это просто моё мнение», - цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В шестнадцати прошедших матчах сезона 2024/2025 Константин Тюкавин записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.

«Динамо» на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице российского чемпионата.