Вяльбе упомянула Месси, реагируя на сравнения Путина с Роналду

Елена Вяльбе, которая возглавляет в России Федерацию лыжных гонок, отреагировала на сравнения президента России Владимира Путина с известным португальским футболистом Криштиану Роналду. Сравнения запустил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сделавший это первым.

«Безусловно, Владимир Владимирович похож только сам на себя. Здесь можно проводить аналогии: Криштиану, безусловно, великий спортсмен, но мне кажется, Месси даже лучше. В целом, людей, которые ставят перед собой цели и добиваются их, в спорте очень много», - цитирует Вяльбе Sport24.

В своё время противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду украшало испанский футбол. Теперь же аргентинец и португалец выступают не в Испании и даже не в Европе: Месси представляет американский «Интер Майами», а Роналду – саудовский «Аль-Наср».

Газзаев: «Путин лучше Роналду»