В Госдуме поделились ожиданиями от сборной России

Олег Матыцин, возглавляющий комитет по спорту Госдумы, высказался по поводу предстоящих матчей сборной России.

«От матча сборных ждём только победы. Для нас всегда важна победа, с кем бы мы ни соперничали», - цитирует Матыцина «Спорт-Экспресс».

Впереди у сборной России товарищеские матчи против Брунея и Сирии. Первая игра пройдёт 15 ноября в Краснодаре, а вторая – 19 ноября в Волгограде.

Как известно, в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи. Когда санкции могут быть сняты или хотя бы смягчены, пока сказать сложно.