Наумов: «Дзюбу незачем вызывать в сборную России»

Николай Наумов, который в своё время занимал должность президента «Локомотива», дал комментарий по поводу возможного вызова Артёма Дзюбы в сборную России.

Ранее сам 36-летний Дзюба заявил о готовности вернуться в российскую сборную и играть даже против не самых статусных соперников вроде Брунея.

«Конечно, Карпин правильно сделал, что не вызвал сейчас Дзюбу в сборную России. Это просто незачем делать, нужно наигрывать молодёжь, которая и будет представлять страну в будущем на международной арене», - цитирует Наумова «РБ Спорт».

Как известно, Артём Дзюба в последний раз выступал за сборную России ещё под руководством Станислава Черчесова – на чемпионате Европы летом 2021 года.

В ноябре сборная России проведёт товарищеские матчи против Брунея и Сирии 15 и 19 числа соответственно.