Матыцин – о паспорте России для Сантоса: «Если Путин решил, значит, были основания»

Олег Матыцин, который является главой комитета Госдумы по спорту, дал комментарий о получении паспорта России Дугласом Сантосом. Защитник получил паспорт в октябре, а несколько дней назад потерял статус легионера в российском футболе.

«Если президент принял решение [о выдаче гражданства], значит, были основания. Отношусь с уважением и доверием к его решению», - цитирует Матыцина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что ранее Олег Матыцин был министром спорта РФ.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года после трансфера из «Гамбурга». Ближайший матч питерская команда проведёт в воскресенье, 10 ноября, - против «Ахмата» на поле соперника.