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Широков: «Не очень понимаю идею – во что играет «Спартак»

09 Ноября 2024 • 15:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Акрон
1 1.32 X 5.40 2 9.00
Через 22 ч. 58 мин.

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков поделился своим мнением об игре команды под руководством Деяна Станковича. По словам Широкова, ему не до конца понятно, во что пытаются играть «красно-белые».

«Честно говоря, не очень понимаю идею – во что они играют. Держание мяча, контроль – хорошо, а дальше? Держите мяч до штрафной, а дальше - за счёт чего проникать в штрафную и вскрывать оборону?» - цитирует Широкова «РБ Спорт».

«Спартак» перед последним туром первого круга Премьер-лиги располагается на пятой строчке в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на одиннадцать зачётных балов.

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Спартак Москва Роман Широков

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