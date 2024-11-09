Стало известно, откуда на матче РПЛ на поле появился телефон

В начале субботнего матча пятнадцатого тура российского чемпионата между «Локомотивом» и «Факелом» на поле был найден телефон. Комментатор «Матч ТВ» в трансляции прояснил ситуацию со странной находкой. Судя по всему, телефон выронил один из молодых парней, уносивших с поля баннер перед игрой.

Следить за матчем между «Локомотивом» и «Факелом» можно на портале LiveResult, где проходит текстовая трансляция. Счёт был открыт на исходе получаса игрового времени, когда пенальти реализовал Алексей Батраков.

Кстати, Батраков вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров текущего чемпионата России.