Широков – о Мостовом: «Царь периодически несёт ахинею»

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков высказался о громких заявлениях Александра Мостового. В настоящий момент Мостовой проходит стажировку в «Динамо», рассчитывая начать тренерскую карьеру. По мнению Широкова, Мостовому, возможно, даже не нужно тренировать.

«Царю звонят, ему нравится комментировать, периодически несет ахинею. Может быть, и не надо ему тренировать. Возьмите его на ставку в медиа, - вам же нужны клики, он создаст поводы из ничего», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

В то же время Широков отметил, что Мостовой часто говорит одно и то же, например, критикует бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, что по ходу игровой карьеры Александр Мостовой имел прозвище Царь.