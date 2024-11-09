Николич: «В ЦСКА мне объяснили, что больших денег на трансферы не будет»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил о том, что привык решать спортивные задачи без больших затрат на трансферы. По словам серба, в его карьере редко случалось такое, чтобы клуб предоставлял большие возможности на трансферном рынке. В ЦСКА Николичу сразу дали понять, что такого не будет.

«Мне объяснили, что больших денег на трансферы не будет. Кто-то в ответ мог сказать: «Нет, спасибо. Я работаю, только если будет 30-40 млн евро». Может, это и правильный подход. Однако я хочу справляться в нынешней ситуации», - цитирует Николича «Чемпионат».

На текущий момент ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Марко Николича проведёт в воскресенье, 10 ноября, - против «Крыльев Советов» на поле соперника.