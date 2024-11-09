Батраков возглавил гонку бомбардиров РПЛ, обойдя Кордобу

В субботу «Локомотив» проводит домашний матч пятнадцатого тура Российской премьер-лиги против «Факела». На исходе получаса игрового времени московская команда открыла счёт – автором гола стал Алексей Батраков. Молодой футболист реализовал одиннадцатиметровый удар.

Как следствие, Батраков вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров Премьер-лиги. Теперь на счету «железнодорожника» девять голов. Форвард «Краснодара» Джон Кордоба, в свою очередь, отличился восемь раз. Тройку замыкает Максим Глушенков из «Зенита» с семью результативными ударами.

Следить за матчем «Локомотив» - «Факел» можно в текстовой трансляции.