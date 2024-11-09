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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Спартак» - середняк РПЛ. И ЦСКА потихоньку туда скатывается»

09 Ноября 2024 • 14:52 Комментировать

Известный в прошлом футболист Роман Широков оценил уровень «Спартака», за который выступал в своё время. У Широкова спросили, согласен ли он с тем, что «красно-белые» являются середняком российского чемпионата.

«К сожалению для них, так и есть. И ЦСКА потихоньку туда скатывается. Но ЦСКА поближе к тройке, есть достижения – в прошлом году больше всех забили, два года назад были вторыми и выиграли Кубок», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. От лидирующего «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на 11 зачётных баллов (25 против 36).

Отметим, что в каждом из шести предыдущих сезонов чемпионом России становился «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Роман Широков ещё теги
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