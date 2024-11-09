Игорь Федотов: «Карьера арбитра Безбородова, скорее всего, закончилась»

Арбитр Владислав Безбородов был дисквалифицирован до конца сезона 2024/2025. Причина – комментарии, в которых он, надеясь на анонимность, хвалил себя и даже критиковал коллег по цеху. Своими мыслями по поводу наказания Безбородова поделился известный в прошлом судья Игорь Федотов.

«Это слишком суровое решение. Арбитр, который отработал больше всех, надёжный, всегда закрывал тяжёлые игры, а тут раз – и всё. И на этом, скорее всего, карьера закончилась. Человеку 52 года в следующем году, у него отстранение на полгода – как вы это представляете?» - цитирует Федотова Metaratings.

Добавим, что на текущих выходных – 9 и 10 ноября – проходят матчи пятнадцатого тура Российской премьер-лиги. Прямо сейчас на первом месте в турнирной таблице располагается «Краснодар», набравший 36 очков (одиннадцать побед и три ничьи).