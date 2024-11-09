Камоцци высказался о матче «Спартака» против «Акрона»

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака», высказался о ближайшем матче «красно-белых». В воскресенье команда Деяна Станковича проведёт домашний поединок Премьер-лиги против «Акрона».

«Для «Спартака» в домашнем матче с «Акроном» допустим только один результат – победа. Иного исхода встречи просто будет нельзя принять», - цитирует Камоцци Metaratings.

Матч между «Спартаком» и «Акроном» стартует 10 ноября в 15:15 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.