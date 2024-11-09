Батраков заработал и реализовал пенальти, «Локомотив» повёл в матче с «Факелом»

«Локомотив» и «Факел» проводят матч 15-го тура Премьер-лиги. В середине первого тайма Мохамед Брахими неаккуратно сыграл против Алексея Батракова в штрафной, был фол. Арбитр после просмотра повторов назначил пенальти. С 11-метровой отметки Батраков послал мяч в правую часть створа низом, вратарь двинулся в другую сторону и уже не смог перестроиться.

1:0 на табло, «Локомотив» перемещается на второе место, соперник делит третью строчку с конца.

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