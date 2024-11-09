Лепёхин ответил, чего не хватает «Зениту»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин ответил на вопрос, чего не хватает питерской команде в нынешнем сезоне.

«Мотивации. Уже давно понятно, что «Зенит» зависит от игры бразильцев. Когда они играют в полную силу, «Зениту» нет равных в чемпионате», - цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

На текущий момент, после четырнадцати сыгранных туров, «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на три очка (33 против 36).

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.