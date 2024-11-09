Махачкалинское «Динамо» готово к переговорам по Пальцеву

В махачкалинском «Динамо» готовы обсуждать зимний трансфер защитника Валентина Пальцева. Об этом рассказал Шамиль Газизов, который занимает пост генерального директора клуба.

«Если зимой будет предложение, то, конечно, мы рассмотрим все варианты. Мы готовы к тому, что он может уйти, это нормально в футболе, когда большие клубы интересуются нашим игроками. Но пока никакой конкретики», - цитирует Газизова «РБ Спорт».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что кандидатуру Валентина Пальцева рассматривает «Краснодар» «Быки» сейчас располагаются на первой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Пальцева в 1,2 миллиона евро.