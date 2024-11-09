Терёхин высказался о матче «Ахмат» - «Зенит»

В матче 15-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде встретится с грозненским «Ахматом». Прогнозом на поединок поделился футбольный эксперт Олег Терёхин.

«Ахмату» некуда отступать. «Зенит» - фаворит, но у «Ахмата» есть шансы. Вспомните, как грозненцы в Кубке обыграли «Краснодар». В игре с «Зенитом» всё возможно», - передает слова Терёхина «Чемпионат».

Матч «Ахмат» - «Зенит» пройдет на стадионе в Грозном завтра, 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. В преддверии поединка грозненская команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» идут вторыми.