На матче РПЛ на поле оказался мобильный телефон

В субботу в рамках пятнадцатого тура Премьер-лиги играют «Локомотив» и «Факел». В самом начале игры на поле был замечен мобильный телефон. Каким образом устройство оказалось на газоне, пока до конца непонятно. Футболист воронежской команды Ираклий Квеквескири передал телефон тренеру Дмитрию Пятибратову, а тот – резервному арбитру.

Следить за дальнейшим развитием событий на поле в матче между «Локомотивом» и «Факелом» можно на портале LiveResult – там проходит текстовая трансляция.

Отметим, что «Локомотив» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Факел» - четырнадцатое.