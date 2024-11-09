Булыкин дал прогноз на матч «Рубин» - «Краснодар»

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин поделился своими мыслями о предстоящем матче 15-го тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Краснодаром». Булыкин не ожидает, что казанцы остановят победную поступь краснодарцев.

«Краснодар» - уже опытная команда, и такие матчи нужно выигрывать. Конечно, «Рубин» может затащить «быков» в силовой футбол, но думаю, «Краснодар» будет готов к этому. Жду победы «Краснодара» и много голов, скучно точно не будет», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Как известно, «Краснодар» выиграл 11 последних матчей чемпионата России. Команда Мурада Мусаева до сих пор имеет ноль в графе поражений (11 побед + три ничьи) и является лидером Премьер-лиги. Второй «Зенит» отстаёт от «быков» на три очка.

Матч «Рубин» - «Краснодар» пройдёт в воскресенье, 10 ноября.