Мостовой высказался о стажировке в «Динамо»

Александр Мостовой планирует начать путь на тренерском поприще. Известный в прошлом футболист сейчас проходит стажировку в «Динамо». Сам Мостовой дал очередной комментарий на этот счёт.

«Сегодня приглашён на матч «Динамо» - «Пари НН». Пока рад своей стажировке в «Динамо». Всё проходит по-футбольному, это главное. Нашли общий язык с Личкой. Я изучаю тренировочный процесс и делаю заметки», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч Премьер-лиги между «Динамо» и «Пари НН» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Динамо» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.