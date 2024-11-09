Мостовой предсказал результат матча «Реал Сосьедад» - «Барселона»

Каталонская «Барселона» сыграет против «Реал Сосьедада» в гостевом матче чемпионата Испании. Об этом поединке поделился мнением бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой.

«Барселону» сложно остановить. У «Сосьедада» шансов нет. «Сине-гранатовые» заберут свои очки и спокойно уйдут на паузу. Ставлю на победу «Барселоны» 2:1», - приводятся слова Мостового на страницах «ВсеПроСпорт».

Матч состоится на стадионе в Сан-Себастьяне в воскресенье, 10 ноября. Начало поединка запланировано в 23:00 по московскому времени. Хозяева занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, а подопечные Ханса-Дитера Флика идут на первой строчке.