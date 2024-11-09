Семшов дал прогноз на матч «Динамо» - «Пари НН»

В рамках 15-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на своем поле примет «Пари НН». Об этом поединке поделился мнением экс-футболист «бело-голубых» Игорь Семшов.

«У «Динамо» травмированы защитники Фернандес и Майсторович. Исходя из того, что у «Динамо» есть проблемы с обороной, поставим на то, что обе команды забьют», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Матч «Динамо» и «Пари НН» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.