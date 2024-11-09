Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов дал прогноз на матч «Динамо» - «Пари НН»

09 Ноября 2024 • 13:33 Комментировать

В рамках 15-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на своем поле примет «Пари НН». Об этом поединке поделился мнением экс-футболист «бело-голубых» Игорь Семшов.

«У «Динамо» травмированы защитники Фернандес и Майсторович. Исходя из того, что у «Динамо» есть проблемы с обороной, поставим на то, что обе команды забьют», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Матч «Динамо» и «Пари НН» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Динамо Москва Пари НН ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» Станкович указал на дверь Зиньковскому: какие варианты есть у Антона Роналду может стать предателем, в «Барселону» вернётся легенда, а в «Реале» намечается тренерская катастрофа – в главных слухах недели Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч» Игнатов принял решение по «Спартаку»
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» «Манчестер Юнайтед» был в шоке от решения Гвардиолы по «Манчестер Сити»
Спортивные новости
«Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» в гостях справиться с «Вашингтоном» Соболенко уступила Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA «Динамо» проиграло «Ладе» в КХЛ Чжэн Циньвэнь выиграла у Крейчиковой и вышла в финал Итогового турнира WTA Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
46 мин
Локомотив Москва Локомотив Москва
Факел Факел
1
0
1.41 4.30 7.80
Видео
09.11.24 в 16:30
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Оренбург Оренбург
2.35 3.15 3.05
Видео
09.11.24 в 19:00
Ростов Ростов
Химки Химки
1.68 3.90 4.60
Видео
09.11.24 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.33 5.20 8.00
Видео
10.11.24 в 13:00
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.05 3.45 2.21
Видео
10.11.24 в 15:15
Спартак Москва Спартак Москва
Акрон Акрон
1.34 5.20 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Ноября
14:44 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов: «Карьера арбитра Безбородова, скорее всего, закончилась»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Камоцци высказался о матче «Спартака» против «Акрона»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Батраков заработал и реализовал пенальти, «Локомотив» повёл в матче с «Факелом»
14:34 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин ответил, чего не хватает «Зениту»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» готово к переговорам по Пальцеву
14:12 · Россия. Премьер-лига
Терёхин высказался о матче «Ахмат» - «Зенит»
14:11 · Россия. Премьер-лига
На матче РПЛ на поле оказался мобильный телефон
13:58 · Россия. Премьер-лига
Булыкин дал прогноз на матч «Рубин» - «Краснодар»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «У Дзюбы не получится шоу со «Спартаком» эксклюзив
13:54 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о стажировке в «Динамо»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Мостовой предсказал результат матча «Реал Сосьедад» - «Барселона»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Семшов дал прогноз на матч «Динамо» - «Пари НН»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
13:25 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Безбородову можно поработать грузчиком или дворником»
13:21 · Россия. Премьер-лига
Широков рассказал, как понимает оскорбления в адрес «Зенита»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Николич ответил на вопрос о чемпионских амбициях ЦСКА
12:55 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Локомотиву» будет тяжело в матче с «Факелом»
12:49 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил состав на матч с «Факелом»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Безбородов зря написал эти комментарии»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о дисквалификации судьи Безбородова
12:21 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» двумя словами отреагировали на бан Безбородова
12:14 · Россия. Премьер-лига
Стипиди: «Юран сам себе придумывает про «Спортинг», а Черевченко правильно уехал в Таджикистан» эксклюзив
12:13 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака»: «Безбородов опустил других - это оскорбление всего судейского корпуса»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Николич высказался о вратаре ЦСКА Акинфееве
11:46 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Дзюба не будет говорить плохо о «Спартаке»
Все новости