Губерниев: «Безбородову можно поработать грузчиком или дворником»

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился мыслями о дисквалификации российского арбитра Владислава Безбородова.

«Ему нужна работа, предлагаю начать вагоны разгружать. В управдомы его уже не возьмут, поэтому можно грузчиком поработать или дворником, например», - приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

Ранее было объявлено, что дисциплинарный комитет отстранил Безбородова от работы до завершения нынешнего сезона.

В турнирной таблице Премьер-лиги первое место занимает «Краснодар». На второй позиции находится петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает столичный «Локомотив».