Широков рассказал, как понимает оскорбления в адрес «Зенита»

В последнее время на российских стадионах часто можно услышать оскорбительную кричалку про «Зенит». Чемпиона шести последних лет называют «позором российского футбола». Экс-игрок «сине-бело-голубых» Роман Широков ответил на вопрос, как лично он понимает эту кричалку.

«Зенит» не могут обыграть, пресса подогревает тему – засилье легионеров, и так далее. Первые три года было нормально, не кричали, а сейчас надоело. Наш русский тренер так надрессировал иностранцев, что они всё выигрывают», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

Широков отметил, что в девяностые годы прошлого века фанаты критиковали «Спартак» на той же почве – людям приедались постоянные победы «красно-белых».

На текущий момент «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на три зачётных балла (33 против 36).