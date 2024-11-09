Николич ответил на вопрос о чемпионских амбициях ЦСКА

Рулевой ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о перспективах команды. У серба спросили, есть ли такое, что на текущий момент «армейцы» не готовы бороться за чемпионский титул Премьер-лиги.

«Я никогда так не скажу. На каждый матч я выхожу с целью победить. У меня всегда будут самые высокие цели. Сезон покажет, что мы заслужили. У меня до последнего матча будет желание биться за чемпионство, если это будет возможно», - цитирует Николича «Чемпионат».

На текущий момент ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. От лидирующего «Краснодара» команда Марко Николича отстаёт на 12 зачётных баллов (24 против 36).

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в воскресенье, 10 ноября, - против «Крыльев Советов» на выезде.