Гладилин: «У Дзюбы не получится шоу со «Спартаком»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил фактор форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 15-го тура РПЛ против «Спартака».

«Его шоу со «Спартаком» не получится. Я думаю, его или не поставят, или он сам не выйдет на игру. А если выйдет, то это будет прекрасно. Как раз на контрасте посмотреть, как он выглядит против спартаковских игроков», - сказал Гладилин.

Встреча между «Спартаком» - «Акроном» состоится 10 ноября в Москве на «Лукойл Арене». Начало матча – в 15:15 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

36-летний Дзюба присоединился к «Акрону» осенью 2024 года. С этого времени футболист провёл семь матчей за команду по всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. Его соглашение с тольяттинским клубом рассчитано до лета 2025 года.