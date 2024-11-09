Терёхин: «Локомотиву» будет тяжело в матче с «Факелом»

Футбольный эксперт Олег Терёхин высказался о предстоящем противостоянии между московским «Локомотивом» и воронежским «Факелом» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Воронежцы набрали ход и постоянно набирают очки. Команда вернулась на свой уровень после прихода Пятибратова. Они готовы физически, «Локомотиву» будет тяжело», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Локомотива» и «Факела» состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 9 ноября. Начало встречи запланировано в 14:00 по столичному времени. В турнирной таблице чемпионата страны «железнодорожники» занимают третье место, а воронежцы находятся на 14-й позиции.