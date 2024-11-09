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«Локомотив» объявил состав на матч с «Факелом»

09 Ноября 2024 • 12:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
1 1.40 X 4.80 2 8.50
Через 1 ч. 0 мин.

Программу 15-го тура Российской премьер-лиги в субботу будет открывать матч между «Локомотивом» и «Факелом». Главный тренер московской команды Михаил Галактионов включил в стартовый состав таких футболистов:

Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Сулейманов, Севикян.

Матч между «Локомотивом» и «Факелом» стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

«Локомотив» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
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