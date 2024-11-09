Мостовой оценил фактор Дзюбы в матче против «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы форварда «Акрона» Артёма Дзюбы на то, чтобы сыграть удачный матч против «Спартака» в 15-м туре РПЛ.

«Артём сейчас ведь не игрок основного состава. У него была травма, он восстанавливается после неё. Если восстановился – то выйдет.

Можно сделать всё, что угодно. Можно выпустить с первых минут, а можно по ходу игры, какая разница? С «Зенитом» он вышел в основном составе и получил травму, а «Акрон», кстати развалился. Футбол - не наука, как многие думают, кто знает, может Артём выйдет в начале матча и гол забьёт, а может вообще не выйдет и «Акрон» не проиграет. Этого никто не знает», - сказал Мостовой.

Встреча между «Спартаком» - «Акроном» состоится 10 ноября в Москве на «Лукойл Арене». Начало матча – в 15:15 по мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.